نعت الفنانة سميرة سعيد في تغريدة عبر حسابها على تويتر الفنانة المصرية رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا فجر اليوم الاحد الخامس من يوليو/تموز بعد صراع مع فيروس كورونا.

وقالت سميرة سعيد في تغريدتها: “فيروس كورونا اللعين سلب مننا أحباء وأصدقاء كثيرون آخرهم العزيزة رجاء الجداوي.. كانت رمزاً للمرأة المصرية القوية، الأنيقة والمحبة.. رحمك الله..”

فيروس كورونا اللعين سلب مننا أحباء وأصدقاء كثيرون آخرهم العزيزة رجاء الجداوي..

كانت رمزاً للمرأة المصرية القوية، الأنيقة والمحبة.. رحمك الله.. pic.twitter.com/HxBRicohLl — Samira Said (@SamiraSaid) July 5, 2020

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد نهى الفنانة رجاء الجداوي وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج “هذا الصباح” على قناة Extra News، أن رجاء الجداوي فنانة قديرة ومحبوبة، أحبها الجميع وأحبتهم، وشاركتهم في كل المناسبات، لذلك الحزن عليها كبير للغاية، مضيفا: “كانت متشبثة بالحياة وقاومت المرض لأطول فترة ممكنة.. عاشت من أجل الفن”.

وتابع زكي أنه في الأيام الأخيرة التي كانت تستطيع الكلام فيها، طلب منها أن توجه كلمة للجمهور تطمئنهم على حالتها الصحية، قائلا: “التسجيل الصوتي الأخير ليها ده لو تفتكروه أنا اللي قولتها عليها.. قولتلها قولي كلمة طمني الناس.. بعدها بدأت تدخل في مراحل مش كويسة، فكنا بنتواصل مع أميرة بنتها والمستشفى.. امبارح بالليل كلمت المستشفى قالوا لي الحالة مش كويسة عشان كده لما تلقينا الخبر كنا مؤهلين”.

أشار زكي إلى أن ابنتها توجهت للمستشفى لاستلام الجثمان، والتوجه لمقابر الأسرة في البساتين للدفن على الفور، وقد يكون ذلك في الساعة العاشرة صباحا.