استضافت الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها ” معكم ” الفنانة ” سميرة عبد العزيز ” التي تحدثت خلال اللقاء عن قصة تعارفها بزوجها الكاتب الراحل ” محفوظ عبد الرحمن ” وعلاقتها به .

وفي بداية الحديث لفتت سميرة عبد العزيز الأنظار بارتدائها لسلسلة عليها صورة لزوجها الراحل وقالت عنها : ” لابساها من أول ما اتوفى .. أنا كنت عاملة صورتنا إحنا الاتنين مع بعض كبيرة كده بلبسها وإحنا خارجين قولت لأ أنا عايزة احطه لوحده .. فرحت للصايغ وطلبت منه يحطلي صورة كده على سلسلة كانت عندي ” .

وبسؤالها عن ما إذا كان ما قامت به نوعا من أنواع الحب أم الوفاء أجابت : ” حب ووفاء وإخلاص ” .. لتلقى تحية كبيرة بعد ذلك وتصفيقا من جانب الجمهور الحاضر بالإستديو .

وعن قصة تعارفهما أشارت إلى أن كتابات زوجها كانت هي السبب والبداية فعندما كانت تعمل في المسرح القومي طلب منها كتابة تقرير عن فرقة قدمت عرضا مسرحيا ومؤلفها هو محفوظ عبد الرحمن التي كانت ترغب في مقابلته لتهنئه عليها .

وتابعت : ” عدت سنة وجالي مسلسل عنترة وكان كتابته ودوري كان جميل جدا وقولت إيه الراجل اللي بيحترم المرأة لهذه الدرجة وأعجبت جدا بكتابته .. وجه بعده مسلسل الفاتح ولقيت الدور صغير فرايحة للمخرج اعتذر قالي عايزينك معانا والمؤلف موجود نقدر نكبر الدور شوية ” .

وأضافت سميرة عبد العزيز أنها التقت بمحفوظ عبد الرحمن بعد ذلك وتحدثت معه حول تكبير مساحة دورها في المسلسل وهو ما قابله بالرفض .. وفي العالم التالي للمسلسل كانا قد تزوجا .