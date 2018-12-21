سميرة عبد العزيز توضح قصدها حول التعامل مع محمد رمضان بعد ان رفضت تجسيد دور والدته

تلقت الممثلة المصرية ​سميرة عبد العزيز​ انتقادات عديدة من قبل محبّي الممثل المصري ​محمد رمضان​ بعد أن صرحت برفضها تجسيد دور والدته في احد الأعمال الدرامية وقالت: “أنا ماخلفش ده”، واعتبرها البعض أنها تسخر منه بطريقة غير مباشرة.

وتوضيحاً لكلامها قالت عبد العزيز أنها تقدر موهبة وفن محمد رمضان ولكنها رفضت أن تلعب دور والدة الـ”بلطجي” بعد أن جسدت أدوار الأم للعديد من العظماء وقالت: “رفضت دور أم حبيشة في مسلسل (ابن حلال) لمحمد رمضان لأنه من غير المعقول أن أكون في أعمالي أمّاً لعظماء وأقوم في هذا العمل بدور أم بلطجي”، مؤكدة انها ليست من متتبعي مواقع التواصل.

وأضافت: “هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي بعد أن قمت بدور أم الإمام أبي حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، وأم كوكب الشرق أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء”.

أما عن علاقتها بمحمد رمضان، فأكدت عبد العزيز انها تحترمه كممثل وتحترم اعماله ولا تتمنى له الا النجاح، مؤكدة مجدداً أنها رفضت الدور وليس الممثل.