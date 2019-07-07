سمير الإسكندراني يخضع لعملية جراحية دقيقة اليوم

أعلن ” طارق مرتضى ” المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين عن تعرض الفنان المصري ” سمير الإسكندراني ” لوعكة صحية استدعت دخوله إلى مستشفى عين شمس التخصصي لإجراء عملية جراحية دقيقة .

ومن المقرر ان يخضع الفنان الكبير إلى العملية صباح اليوم الأحد .

وأضاف مرتضى أن نقيب الموسيقيين الفنان ” هاني شاكر ” اتصل بالإسكندراني من السعودية للاطمئنان على صحته موجها بتوفير كل ما يحتاجه لحين تعافيه من الوعكة الصحية .

وخرج الفنان سمير الإسكندراني بتصريحات لجريدة ” الشروق ” معلنا أن العملية التي سيقوم بها لها علاقة بحويصلة في مجرى البول وإنه يرقد بالمستشفى من يوم الأربعاء الماضي

وقال أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لم يزره حتى الآن في المستشفى .. معلقًا بأن النقابة لم تقصر مع أحد ولكنه لم يبلغهم بمرضه وكذلك لم يطلب شيئا .

ووجه الإسكندراني رسالة لمحبيه بالدعاء له وأن تمر أزمته الصحية بسلام مؤكدًا حبه وتقديره لكل من حاول الاطمئنان على صحته .