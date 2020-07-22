حل الفنان ” سمير صبري ” ضيفا مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في حلقة خاصة من برنامجه التاسعة شاركه في تقديمها الفنانة ” نجوى إبراهيم ” بمناسبة الإحتفال بإنطلاق التليفزيون المصري منذ 60 عاما .

وتحدث سمير صبري خلال اللقاء عن برنامجه ” من الذي قتل سعاد حسني ” والذي سافر إلى لندن لتصويره وإلى باريس أيضا .. مشيرا إلى إنه كان يتحقق ولا يحقق ويسعى إلى أن يجعل المشاهد يفكر معه فيما يعرضه من معلومات .

كما إنه كان يبحث عن صحة المعلومات التي تم ذكرها عقب إعلان انتحار سعاد حسني .

وبسؤاله حول إن كانت سعاد حسني انتحرت أم قتلت قال سمير صبري : ” إحساسي أنا إنها لم تنتحر وإنها قتلت ماتت بالصدفة على أثر مشاجرة في الشارع ” .

وتابع : ” هي لا سقطت ولا شئ لإن تقرير الطب الشرعي البريطاني والمصري قال إن مفيش كسور .. هل فيه إمرأة عندها 58 سنة سقطت من البلكونة وميتكسرش فيها صباع يا وائل ” .