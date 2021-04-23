كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أنها تزوجت في سنّ المراهقة، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج “مع حمد قصص” الذي يقدّمه المذيع حمد العلي المعروف باسم حمد قلم.

وقالت الفضالة إنها تزوجت للمرة الأولى حين كانت في الـ16 من عمرها، ولفتت إلى أنها لم تعش لهذا السبب مراهقتها مثل سائر الفتيات. ومازحت بالقول إن مراهقتها جاءت ربما في مرحلة لاحقة.

وذكرت في اللقاء نفسه أنها بدأت العمل في التمثيل من دون أن تخبر أياً من أفراد أسرتها باستثناء جدّتها. وأفادت بأن أهلها عارضوا ذلك وأنهم باتوا في ما بعد يفخرون بها.

وتابعت أنها لم تُضف في البدء اسم عائلتها، أي الفضالة الى اسمها، وأن كثراً كانوا يعتقدون أنها ليست كويتية.

وأردفت أن الفنانة القديرة حياة الفهد طلبت منها في أول عمل لها تشاركا فيه أن تضيف اسم الأسرة إلى اسمها.

ويُشار إلى أن إلهام الفضالة رُزقت أخيراً بحفيدتها الثانية من ابنتها منى العتيبي، وقد فوجئ المتابعون بذلك، خصوصاً أنهم لم يكونوا على علم بحمل الابنة.