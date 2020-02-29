سهير القيسي بجلسة تصوير في قصر سلوى في الدرعية السعودية

شاركت الاعلامية العراقية سهير القيسي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها في قصر سلوى في الدرعية في السعودية.

وظهرت سهير القيسي في الصور بإطلالة ساحرة باللون الابيض وعلقت على الصور ساردة معلومات تاريخية عن قصر سلوى.

وقالت سهير القيسي في تعليقها: “القصر الذي يظهر في الخلف في مجموعة الصور هو قصر سلوى الدرعية.. يعد القصر أكبر قصور مدينة الدرعية بمنطقة نجد، إذ تزيد مساحته على عشرة آلاف متر مربع٬ وهو مكون من سبع وحدات معمارية بنيت على مراحل متعاقبة بدأت منذ عهد الأمير محمد بن سعود بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى٬ وقد تعرض القصر لهجمات من قبل الدولة العثمانية اثرت على أجزاء من القصر”.