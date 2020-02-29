سهير القيسي بجلسة تصوير في قصر سلوى في الدرعية السعودية

شاركت الاعلامية العراقية سهير القيسي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها في قصر سلوى في الدرعية في السعودية.
وظهرت سهير القيسي في الصور بإطلالة ساحرة باللون الابيض وعلقت على الصور ساردة معلومات تاريخية عن قصر سلوى.
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قصر سلوى في الدرعية .. قصة عمرها ثلاثمئة عام .. احاول سردها في هذه البوستات المتعددة .. #سهير_القيسي #الدرعية #السعودية
وقالت سهير القيسي في تعليقها: “القصر الذي يظهر في الخلف في مجموعة الصور هو قصر سلوى الدرعية.. يعد القصر أكبر قصور مدينة الدرعية بمنطقة نجد، إذ تزيد مساحته على عشرة آلاف متر مربع٬ وهو مكون من سبع وحدات معمارية بنيت على مراحل متعاقبة بدأت منذ عهد الأمير محمد بن سعود بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى٬ وقد تعرض القصر لهجمات من قبل الدولة العثمانية اثرت على أجزاء من القصر”.
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#قصر_سلوى_الدرعية ، بني قبل ثلاثمئة عام بالطين والقش والخشب لذلك يتميز نسيم المكان برائحة زكية جدا وبروده كما ان المواد الطبيعية تزيدك ارتباطاً وحباً بالأرض .. تستنشق هواءاً عليلاً في هذا الوقت من السنة .. سكون وصمت المكان ينقلك الى فترة هيبة الحكم آنذاك.. طاقة المكان مهيبة ورائعه .. #سهير_القيسي #اعلام #صحافة #ثقافة #سياحة
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#القصر الذي يظهر في الخلف في مجموعة الصور هو قصر_سلوى_الدرعية يعد القصر أكبر قصور مدينة الدرعية بمنطقة نجد، إذ تزيد مساحته على عشرة آلاف متر مربع٬ وهو مكون من سبع وحدات معمارية بنيت على مراحل متعاقبة بدأت منذ عهد الأمير محمد بن سعود بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى٬ وقد تعرض القصر لهجمات من قبل الدولة العثمانية اثرت على أجزاء من القصر #سهير_القيسي #اعلام #صحافة #ثقافة #سياحة #السعودية