سهير رمزي من دون حجاب في احدث ظهور لها

أثارت الممثلة المصرية ​سهير رمزي​ الجدل مجدداً حول خلعها للحجاب ومدى تقيّدها به.

وجاء ذلك بعد أن نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها قرب الزينة الخاصة بعيد الميلاد مع احدى صديقاتها وهي لا ترتدي الحجاب، بل إكتفت بوضع قبعة على رأسها وكان شعرها الأشقر ينسدل من تحتها.

وكانت قد ردّت رمزي من قبل على الانتقادات التي وُجهت لها، بسبب ظهورها دون حجاب كامل خلال العطلة الصيفية واعتقد الجميع أنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاما.

علّقت سهير في سياق الموضوع إنها دائما تقول عن نفسها إنها محتشمة وليست محجبة، موضحة أنها ترى الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس مع ارتداء ملابس ضيقة، لأن هذا مفهوم خاطئ في رأيها، وأن كل ما تفعله هي أنها ترتدي ملابس محتشمة وتغطي شعرها بأي شيء، سواء بوشاح أو قبعة.