الصفحة الرئيسية فن سوزان نجم الدين : الأزمة السورية سبب حرماني أولادي وفكرت بالانتحار

سوزان نجم الدين : الأزمة السورية سبب حرماني أولادي وفكرت بالانتحار

بواسطة -
0 201
Suzan Najm Al Deen nnn

سوزان نجم الدين

“كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، في البدابة سبب عدم دفاعها عن الممثلة نسرين طافش منذ أن تعرضت لانتقادات عدة.
وأكدت نجم الدين أن الأزمة السورية هي السبب وراء حرمانها من رؤية أولادها المقيمين في أميركا.
وأشارت إلى أن عدم رؤية الأولاد منذ 4 سنوات تحوّل إلى وجع كبير تمركز في قلبها.
كما كشفت نجم الدين عن السبب وراء تفكيرها بالانتحار يوما، وعن ما إذا ندمت بوما لأنها أنجبت أولادها.
وفي الختام تناولنا موضوع الجوائز التي حصلت عليها، وحياتها العاطفية.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.