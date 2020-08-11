وجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تحذيرا الى مواطنيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا قائلة: “تحذير أخير للسوريين..أرجوكم الوضع لايحتمل الأسوأ..تابعوا الفيديو كامل ضروري جدا “.

ونشرت سوزان نجم الدين مقطع فيديو للدكتور بسام مطيع زوان والذي حذر من أن سوريا مقبلة على كارثة بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور مطيع ان انتشار فيروس كورونا في سوريا وصل الى “مرحلة حرجة جدا” قائلا انه حذر سابقا من وصول سوريا الى مرحلة لا تستطيع تأمين الاوكسجين للمرضى وتابع “للاسف وصلنا الى هذه النقطة”.

واضاف الدكتور “الفيروس مدمر وخطير وينتشر ولا يمكن القضاء على هذا الفيروس سوف نتعايش معه لفترة طويلة وحتى يتم القضاء عليه يجب ان يتوفر احد الشروط لقاح فعال وهو غير متوفر علاج فعال وهو غير متوفر مناعة طويلة وهي غير متوفرة”.

وعن عدد الاصابات في سوريا، قال الدكتور مطيع ان “وزارة الصحة اعلنت 1200 اصابة لكن الاصابات الحقيقية اضعاف هذه الارقام واذا اخذنا معدل الانتشار الذي هو 2.6 واذا افترضنا ان لدينا عشرين الف بعد اسبوع عندنا 30 الف وبعد اسبوعين 40 الف ونحن قادمين على فصل الخريف حيث تكثير الاصابات التنفسية وافتتاح المدارس والجامعات وهذا ما يزيد سرعة الانتشار اي اننا قادمين على كارثة حقيقية”.