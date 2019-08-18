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سوزان نجم الدين تدعم صديقها علاء زلزلي!

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علاء زلزلي وسوزان نجم الدين

علاء زلزلي وسوزان نجم الدين

اعربت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن دعمها للفنان اللبناني علاء زلزلي بعد اطلاق البومه الجديد.

ونشرت سوزان نجم الدين، عبر حسابها على انستغرام، مقطع من اغنية “غرامك جنني” وعلقت قائلة: “ألف مبروك للصديق الغالي #نجم_الشباب #ملك_المسرح #علاء_زلزلي #غرامك_جنني ومنو للأعلى ياااااارب🌹🙏❤️”.

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ألف مبروك للصديق الغالي #نجم_الشباب #ملك_المسرح #علاء_زلزلي #غرامك_جنني ومنو للأعلى ياااااارب🌹🙏❤️

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وكان الفنان علاء زلزلي قد اطلق ألبومه الغنائي الجديد “القصة كلا” بعد فترة غياب تخطت الـ10 سنوات متضمناً 9 أغنيات معظمها باللهجة اللبنانية.

يتضمن الألبوم أغنيات: القصة كلا، بتعقد بتجنن، حالياً ما بدي، عم بشتقلك، غرامك جنني، فرحان، مابقتش أخاف، مال مالي، يسلملي ويقبرني.

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