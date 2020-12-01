نشرت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” صورة لزوجها الراحل ” سراج الدين الأتاسي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” توجه من خلالها رسالة شكر إلى كل من قدم لها التعازي في وفاة زوجها .

فكتبت في تعليقها على الصورة : ” الأهل والأصدقاء الأحباء .. شكر الله سعيكم ورحم أمواتكم وأبعد الله عنكم وعن أحبتكم كل مكروه .. أشكر لكم مواساتكم الصادقة بمُصابنا الأليم ” .

وتابعت بكلمات ترثي بها رحيل زوجها : ” رحمك الله يا زوجي الحبيب يا أبا حيان الغالي وأسكنك فسيح جنانه .. كم أفتقدك .. ولكن إن غبت جسدا فأولادك نورك على هذه الأرض وهذا ما يعزيني .. إنا لله وانا اليه راجعون .. البقاء الله ” .