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سوزان نجم الدين تكذب باسم ياخور وتصف برنامجه بأنه مبني على زرع الفتنة والضغينة!.. فيديو

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سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين

أثار تصريح الفنان السوري باسم ياخور، مقدّم برنامج ” أكلناها “، الجدل مؤخرا بعدما نفى ما قالته مواطنته الممثلة سوزان نجم الدين بإنها دُعيت لتحل ضيفة على البرنامج.

وقد ردت سوزان نجم الدين على نفي باسم ياخور، وذلك في اتصال هاتفي مع تلفزيون “الجديد” اللبناني، حيث قدّمت تسجيلات صوتية لأحد افراد فريق العمل في تلفزيون “لنا” تثبت دعوتها لبرنامج “أكلناها”. كما كشفت سوزان نجم الدين عن السبب الحقيقي وراء اعتذارها من المشاركة في البرنامج.

وقالت سوزان نجم الدين ان السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن المشاركة في البرنامج انه “مبني على زرع الفتنة والضغينة والتفرقة بين الفنانين السوريين”.

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