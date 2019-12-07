سوزان نجم الدين تكشف تعرضها للسرقة في مطار القاهرة

كشفت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال مقطع فيديو عن تعرضها للسرقة في مطار القاهرة وقيامها بالتوجه إلى قوات الشرطة بالمطار للإبلاغ عن ذلك .

وتحدثت سوزان نجم الدين في مقطع الفيديو إنها للمرة الأولى سافرت بدون ان تصطحب حقيبة صغيرة معها ” الهاندباج ” وهو ما اضطرها إلى أن تضع كل ممتلكاتها من ذهب ومجوهرات ونقود ولاب توب في الحقيبة الكبيرة والتي تمت سرقتها .

فقالت : ” حابة أشاركم في هذا البوست لسببين مشان لا يصير فيكم متل ما صار فيا .. لأول مرة بسافر بدون هاند باج حبيت أحط كل أغراضي من ذهب وألماظ وكمبيوتر وموبايلات ومساري بالشنطة الكبيرة وللأسف صدف إنها إتسرقت وضاعت فبليز ما تعملوا متلي وديرو بالكم كتير ” .

وتابعت سوزان نجم الدين بتوجيه الشكر إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة وباقي فريق البحث لاهتمامه الكبير بهذا الأمر ولمساعدتهم لها في العثور على حقيبتها مرة أخرى ومعرفتهم للفاعل ومداهمتهم له في منزله بمحافظة الشرقية .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو : ” هذا ماحدث معي ؟؟ .. وشكرا لإدارة البحث الجنائي في مطار القاهرة .. تحيا مصر ” .