أطلت الممثلة السورية سوزان نجم الدين مساء أمس السبت، على برنامج “شيخ الحارة كاشفة فيه عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية.

ونفت سوزان وجود أي علاقة حب بينها وبين الممثل السوري أيمن زيدان أثناء فترة زواجها، وقالت: “الحب يتحول مع الوقت إلى احترام وثقة وصداقة، أيمن زيدان أعتبره عزيزا وزميلا وشريكا غاليا”.

وعن سبب عدم زواجها من أيمن زيدان قالت “ما صار نصيب” موضحة انه كان حينها في مرحلة طلاق.

وتابعت “أنا ما فضلت حبه بفترة زواجي أبدا بفترة زواجي انا التزمت بزوجي مليون بالمية وما كان في حب بحياتي غيره بس الحب يفضل موجود بس يتحول الى حب من نوع اخر”.

وأضافت: “إنت انسان غالي وأرجوك اطلع من الحزن، لأن الفرح بيلبقلك، ارجع أيمن اللي كلنا بنعرفه”.

وكشفت سوزان عن تعرضها لمساومة خلال إمضاء عقد عمل مع أحد المنتجين، إلا أنها قطعت الأوراق، معقبة بأنها “لا تساوم ولا تقدم تنازلات ولم تقدم أي تنازلات”.

وعن حقيقة قيام الفنان المصري محمد منير بطلبها للزواج قالت “محدش يرفض الكينج اولا هو صديقي وحبيب قلبي وانا بعشقه وبعشق صوته ولي ذكريات كثيرة جدا مع صوته فعلا واول ما جيت مصر هو اللي احتضني اصلا ونحن اصدقاء جدا” وتابعت “ده حصل هزار وانتم عارفين منير بهزر دايما”.

يذكر أن سوزان نجم الدين تزوجت عام 1995 من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي ولديها أربعة أولاد، سهير، سارة، حيان وحازم.