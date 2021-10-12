أجرت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” لقاءا لبرنامج ” MBC Trending ” أعربت من خلاله عن إنزعاجها من الشائعات التي ترددت عنها في الآونة الأخيرة حول مرضها ودخولها إلى المستشفى .

وهو الأمر الذي أثار قلق محبيها وتلقيها عدد كبير من الاتصالات من جانب أصدقائها ومعارفها للاطمئنان عليها وعلى صحتها .. متسائلة عن الهدف من وراء مثل هذه الشائعات .

وأكدت سوزان نجم الدين على أنها لم تدخل المستشفى وعند خروج هذه الشائعة كانت في موقع تصوير أحد أعمالها الفنية الجديدة مشيرة إلى أن من لفق الشائعة كان يقصد إيذائها .

وبسؤالها عن الجانب العاطفي في حياتها أشارت الفنانة سوزان نجم الدين إلى أنها في علاقة حب جديدة معربة عن حبها الشديد لمن ارتبطت به دون أن تكشف عن هويته .. كما أعلنت عن استعدادها للزاج قريبا .