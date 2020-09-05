شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر خاصية “الستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من إجازتها التي تقضيها على شاطئ البحر في الساحل الشمالي في مصر. وقد أثارت بتلك الصورة حالة من الجدل والأستغراب بين الجمهور.

حيث لفتت نجم الدين الأنظار في تلك الصورة بالظهور بملابس تكشف عن بطنها، وهو الأمر الذي لم يعتد عليه جمهورها، إذ وصفوها بالإطلالة الأكثر جرأةً، خاصةً وأنها لطالما ارتدت فساتين وملابس مثيرةً للجدل إلا أن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها عن مساحة كبيرة من بطنها.

هذا وكانت الفنانة السورية، قد شاركت المنتج “محمد فوزي” احتفاله بعيد ميلاده بالساحل الشمالي، بحضور زوجته الفنانة “وفاء عامر” وبعض الفنانين، وكذلك الإعلامية “بوسي شلبي”. وأطلت سوزان نجم الدين باللباس ذاته الذي كانت ترتديه في الصورة التي نشرتها وكانت محل جدل.

في السياق ذاته، تداولت حسابات معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مقطع فيديو للنجمة السورية سوزان نجم الدين من نفس الاحتفال ، وهي تغني وترقص إلي جانب وفاء عامر علي أنغام الاغنية الشهيرة “بنت الجيران” لمطرب المهرجانات الشعبية “حسن شاكوش”، وحظي هذا المقطع بتفاعل كبير بين الجمهور بسبب إطلالة نجم الدين الجريئة ورقصها؛ إذ إن الفيديو يأتي بعد فترة وجيزة من ظهورها في أحد البرامج وحديثها عن أبنائها وحزنها الشديد لعدم تمكنها من رؤيتهم فترة طويلة نظرًا لإقامتهم مع زوجها في أمريكا.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن سوزان نجم الدين كانت قد خاضت الموسم الرمضاني 2019 بـ”مسلسل ابن اصول” بطولة مع حمادة هلال، ‏وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎.‎