إسترجعت الممثلة السورية سوزان نجم الدين تفاصيل المشهد الجريء الذي ظهرت فيه ضمن مسلسل “إمرأة من رماد”، وتحديداً تغيير ملابسها في الحمام، وتأثير هذا المشهد عليها، وخصوصاً على عائلتها.

وقالت:” المشهد كان جريئًا وعندما شاهدته استغربت جدًا، لأنه أنا مينفعش أصور مشاهد كهذه، وعندما عرض المسلسل شاهده أخي، ولهذا السبب قاطعني عامًا ونصف العام، بالإضافة إلى أن هناك بعض المغرضين تصيدوا المشهد وأرسلوها لأخواتي على هواتفهم عبر خاصية الواتس أب، وأنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعوا عليها كافة المشاهد التى ظهرت فيها وكتبوا على الفيديوهات شوفوا سوزان نجم الدين عارية”.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج “يوم ليك” الذي تقدمه الإعلامية المصرية سمر يسري:” تحدثت مع مخرج مسلسل امراة من رماد وطلبت منه حذف تلك اللقطة وشرحت له وجهة نظري فوافق وتم حذفها لكنها ما زالت موجودة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب”.