كشفت الفنانة السورية “سوسن أرشيد” عن تأيديها لحقوق “المثليين” الجنسية من خلال حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” عبر خاصية “ستوري”، مما أثار حولها الجدل وعرضها لهجوم كبير

حيث كتبت أرشيد: “من الآخر ولنقطع الشك باليقين انا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المربوطة بتابويات يرسمها كل مجتمع على مزاجو فالبتالي انا مع حقوق المثليين”.

ويُذكر أن “سوسن أرشيد” هي زوجة الفنان السوري “مكسيم خليل”، وكانت قد تزوجت للمرة الأولى من الممثل السوري “غزوان الصفدي”، ثم إنفصلت عنه، ثم تزوجت عام 2004 من مكسيم خليل ورزقت منه بولدين، هما “جاد” عام 2010 و”لوكاس” عام 2016.

صورة عائلية تجمع بين سوسن أرشيد و مكسيم خليل وأبنيهما

ويُذكر أيضا تغيب أرشيد عن الدراما لسنوات طويلة، ولها في رصيدها الفنى عدد محدود من الأعمال، أبرزها مسلسل “كسر الخواطر” التى شاركت بطولته مع الفنانة أمل عرفة والفنان وائل رمضان، ومسلسل “تخت شرقي” إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم قصي خولي، مكسيم خليل، محمد حداقي، يارا صبري، سليم صبري، وآخرن، ومسلسل “سرايا عابدين” الذي لعبت فيه دورأحدي الأميرات زوجات الخديوي إسماعيل