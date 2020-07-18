شاركت الفنانة السورية سوسن أرشيد، زوجة الفنان مكسيم خليل، متابعيها بإطلالة صيفية جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت سوسن أرشيد في الصور بإطلالة صيفية إحداهما بيّنت فيها ملامح وجهها عن قرب، والأخرى أظهرت فيها مفاتن جسدها كاملا، حيث ارتدت مايوها أسود اللون وأخفت ساقيها بـ “الكاش” وهي تقف مبتسمة وخلفها البحر.

وأرفقت أرشيد إلى جانب صورتها عبارة: “في كل صدر قلب وفي كل قلب همه الفريد وهو في رحلة الحياة يرى ويسمع ويتألم أو يرضى، ما بتذكر مين قال هالحكي بس صباحكون محبة ورضى”.

وقد أثارت اطلالة سوسن أرشيد جدلا بين متابعيها فمنهم من انتقد جرأتها حيث كتب احدهم: “اتعودنا عليكي لبسك محتشم شومشاان!!؟؟” فيما دافع اخرون عنها حيث كتب اخر “شو دخلكن فيا شو بتلبس؟؟ هي بتلبس مشانكون شي! اللي ما عجبو يغض بصر ”.