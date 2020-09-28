شاركت الممثلة السورية سوسن ارشيد جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة بعدسة زوجها النجم السوري مكسيم خليل بإطلالة جريئة بملابس الدينم (جينز)، وفق ما أوضحت في تعليقها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”.



وأطلت سوسن ببنطال قصير من الجينز مع توب كاشفة للبطن، مرتدية فوقها سترة صيفية من الجينز أيضاً.



وتتميز علاقة خليل وأرشيد برومنسية ظاهرة وواضحة عبر حساباتهما على شبكات التواصل الإجتماعي، إلى جانب دعم كل واحد منهما للأخر.







