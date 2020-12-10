نشرت الممثلة المصرية سوسن بدر صورة قديمة لها عندما كان عمرها 18 سنة، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.
وعلّقت سوسن على الصورة بالقول: “والانتسغرام والانفلونسرز والفاشونيستاز كانوا رايحيين .. احنا كنا راجعيين ولا موأخذه من صندوق الزكريات و انا عمري ١٨ سنة”.
بدورها علّقت الممثلة المصرية رانيا يوسف على الصورة بوضعها رمز قلب، وردّت عليها سوسن كاتبة: “حبيبة قلبي”.
على صعيد آخر أخذت سوسن مؤخرا رأي الجمهور بفكرة قص شعرها، اذ نشرت صورا لها بشعر قصير على حسابها الخاص وعلّقت عليها بالقول: “من سنه بالضبط عايزه اقص شعري تاني … ايه رأيكم ؟”.
نشرت الممثلة المصرية سوسن بدر صورة قديمة لها عندما كان عمرها 18 سنة، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.