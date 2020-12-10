نشرت الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ صورة قديمة لها عندما كان عمرها 18 سنة، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وعلّقت سوسن على الصورة بالقول: “والانتسغرام والانفلونسرز والفاشونيستاز كانوا رايحيين .. احنا كنا راجعيين ولا موأخذه من صندوق الزكريات و انا عمري ١٨ سنة”.

بدورها علّقت الممثلة المصرية رانيا يوسف على الصورة بوضعها رمز قلب، وردّت عليها سوسن كاتبة: “حبيبة قلبي”.

على صعيد آخر أخذت سوسن مؤخرا رأي الجمهور بفكرة قص شعرها، اذ نشرت صورا لها بشعر قصير على حسابها الخاص وعلّقت عليها بالقول: “من سنه بالضبط عايزه اقص شعري تاني … ايه رأيكم ؟”.





