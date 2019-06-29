سوسن بدر تتحول إلى ” كليوباترا ” !!

نشر المخرج عمرو سلامة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تجمعه بالفنانة المصرية سوسن بدر والتي ظهرت فيها مرتدية ملابس كليوباترا .
ويأتي ذلك على خلفية تصوير إعلان ” 100 مليون صحة ” ضمن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة المصرية .
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Was a pleasure working with such a beautiful, talented, experienced and professional actress for the first time even if it was for a short time shooting a PSA campaign. More to come. Sawsan Badr
وعلق عمرو سلامة على الصورة قائلا : ” سعيد بالعمل مع الفنانة الموهوبة والجميلة والمتمرسة وصاحبة الخبرة في مدة تصوير قصيرة لإعلان مجتمعي ” .
وتظهر سوسن بدر في الإعلان كمعلق صوتي بالإضافة إلى مشهدين أحدهما بدور الفنانة التي تصور عملا فنيا بزي كليوباترا والثاني بصفتها سوسن بدر الفنانة .