سوسن بدر تتحول إلى ” كليوباترا ” !!

نشر المخرج عمرو سلامة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” تجمعه بالفنانة المصرية سوسن بدر والتي ظهرت فيها مرتدية ملابس كليوباترا .

ويأتي ذلك على خلفية تصوير إعلان ” 100 مليون صحة ” ضمن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة المصرية .

وعلق عمرو سلامة على الصورة قائلا : ” سعيد بالعمل مع الفنانة الموهوبة والجميلة والمتمرسة وصاحبة الخبرة في مدة تصوير قصيرة لإعلان مجتمعي ” .

وتظهر سوسن بدر في الإعلان كمعلق صوتي بالإضافة إلى مشهدين أحدهما بدور الفنانة التي تصور عملا فنيا بزي كليوباترا والثاني بصفتها سوسن بدر الفنانة .