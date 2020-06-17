تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية “سوسن بدر” مصحوبة بكم هائل من التعليقات والمشاركات من الجمهور بشأن خطبتها، حيث ظهرت بدر بفستان سهره باللون الأزرق يشبه إلي حد كبير فساتين الأعراس، وأرفق النشطاء تلك الصورة بالتعليق: “من خطوبة سوسن بدر..خليكوا أنتو كاتبين الخاص ممنوع”.

وعلي الفور كشفت النجمة سوسن بدر، حقيقة الخبر المتداول من خلال تصريح صحفي، فقالت : “كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتى على انستجرام بلاش إشاعات سخيفة”، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة من حفل افتتاح الدوره الـ 21 بمهرجان “تري كور” للأفلام القصيرة بالجامعة البريطانية لعام 2018 .

الصورة المتداولة للفنانة “سوسن بدر” التى تفيد بخبر خطبتها

يُذكر أن الفنانة الكبيرة سوسن بدر قد شاركت فى موسم دراما رمضان 2020، من خلال مسلسل “ونحب تانى ليه”، مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً جماهيراً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.