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سوسن بدر تكشف عن إسمها الحقيقي.. وسبب تغييره

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سوسن بدر تكشف عن إسمها الحقيقي.. وسبب تغييره

كشفت الفنانة سوسن بدر في أحد لقاءاتها الصحافية أن المخرج الراحل شادي عبد السلام، هو من اختار لها اسمها الفني، على الرغم من أن مشروعهم السينمائي لم يكتب له الخروج للنور بسبب وفاته.

وأكدت أن اسمها الحقيقي ليس كما يعرفه الناس وإنما هو سوزان أحمد بدر الدين، لكن المخرج الراحل، هو من أطلق عليها اسم “سوسن”، لأنها كانت ستشارك في فيلم “نفرتيتي وإخناتون” الذي كان يجهز له وقتها، وكان الاسم من وجهة نظره يوحي بأنه أجنبي.

وأضافت قائلة: “مكنش حابب إنه يكون على تتر الفيلم المصري الخالص ده اسم فيه شبهة خواجات، فاختار لي اسم سوسن وطلبت منه ان احتفظ باسم والدي بدر”.

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