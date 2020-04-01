سوسن بدر توجه رسالة إلى جمهورها بـ الحجاب.. والسبب فيروس كورونا

وجهت أمس الفنانة المصريه “سوسن بدر” رسالة إلي جمهورها عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام، تطالبهم بالبقاء في منازلهم، وذلك إلي أن تمر أزمة (كورونا) بسلام.

ونشرت الفنانه صورة لها ظهرت فيها بـ”الحجاب”، وعلقت عليها قائله: “يا رب تكون كل الناس بخير ونخلينا في البيت علشان بلادنا وعلشان ولادنا””.

والجدير بالذكر مشاركة الفنانة سوسن بدر في العديد من الأعمال الفنية والمتوقع عرضها خلال الأشهر القليلة المقبلة منهم فيلم سينمائي بعنوان “مش أنا” تشارك بطولته مع النجم تامر حسنى، والفنانه “حلا شيحه”.

كما تشارك سوسن بدر في بطولة مسلسل تلفزيونى جدديد منتظر عرضه خلال شهر رمضان المُقبل، بعنوان “ونحب تاني ليه” مع النجمه “ياسمين عبد العزيز” وآخرين.