تصدرت الفنانة “سوسن بدر” محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد مشاركتها جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث كانت تجلس علي الأرض في وضعية أبرزت رشاقتها، وأطلّت فيها بإطلالة شبابية بسيطة تعتمد فيها البنطلون الجينز .

وأرفقت بدر الصورة بالتعليق، حيث قالت: “كن هادئًا، إيجابيًا، متفائلًا، أرسل لكل شخص الكثير من الحب في ظل هذه الظروف العصيبة”. لتنهال عليها تعليقات المتابعين، الذين أشادوا بجمال إطلالتها وبجمالها النادر الذي لا يتأثر بمرور الزمن .

يُذكر أن الفنانة الكبيرة سوسن بدر قد شاركت فى موسم دراما رمضان 2020، من خلال مسلسل “ونحب تانى ليه”، مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر من النجوم والنجمات منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً جماهيراً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.