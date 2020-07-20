أجرت الفنانة ” سوسن بدر ” لقاءا عبر تطبيق ” زووم ” مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها القاهرة الآن علقت من خلاله على ظاهرة التنمر .

وتحدثت سوسن بدر أن هذه الظاهرة جديدة وغريبة على المجتمع المصري والتي لم يعيشها من قبل .

وأشارت إلى إنها لا تخشى من أن يتنمر أحد على شكلها أو شخصيتها لإنها تقتنع بالأمر الواقع وقناعاتها قائلة : ” هنكبر والصغير النهاردة هيكبر بكرة .. وكل سن له بهجته وجماله .. واللي بيتنمر النهاردة هيكبر بكرة ” .

وتابعت : ” حقي أعيش ومش هتدفنونا بالحياة مش بتكلم عليا كفنانة لكن كأي ست بتكبر محامية أو طبيبة أو غيرهما ” .

وكشفت سوسن بدر عن تعرضها للتنمر من قبل الذي وصل إلى حد الشتيمة عند قيامها بعمل اللوك الجديد فقالت : ” أول ما عملت اللوك وبدون أي مقدمات تعرضت للتنمر من سيدة زيي زيها مقاربة ليا في العمر وبتلبس كويس بصتلي وأنا في السوبر ماركت وقلتلي بحدة ” شتيمة وحشة أوي ” مش هينفع أقولها ” .

وأضافت : ” وتساءلت هو أنا عملت زيك وعلقت على لبسك ولون شعرك .. أنا مش عارفة إيه التغيرات اللي طرأت على الشخصية المصرية دي وهل ليها علاقة بالأجيال الجديدة ” .