بعد تداول صورة من الإفراج الجمركي لسيارة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي أدى ذلك إلى فتح تحقيق عن من تسبب في تسريب الصورة .

حيث أكد مصدر أمني في تصريحات صحفية أن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية تجري تحقيقا الآن مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك باعتبار أن ذلك يتنافى مع قواعد وقوانين العمل ومخالف للتعليمات .

وكانت قد كشفت صورة تصريح التخليص الجمركي عن أن السيارة يبلغ ثمنها 6.113.545 مليون جنيه .

وأفاد بيان إدارة الجمارك أن السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل بسبب صناعتها في أوروبا وذلك بسبب تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية .. بينما تم سداد الرسوم الأخرى المقررة لدخول السيارة من الجمرك والتي تُقدر ب 3.717.137 مليون جنيه .