أثار فيلم ” The Lady Of Heaven ” أو ” سيدة الجنة ” الكثير من الجدل وردود الأفعال التي انقسمت بين مؤيد ومعارض له مع اقتراب عرضه فمن المقرر إطلاقه ليلة رأس السنة .

ويحكي فيلم سيدة الجنة عن حياة السيدة فاطمة الزهراء إبنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الفيلم السينمائي الأول الذي يتحدث عنها .

وتدور أحداث الفيلم حول طفل عراقي يستلهم من تجربة السيدة فاطمة الزهراء بعد 1400 سنة في بلد مزقته الحرب حيث يتعلم أهمية وقوة الصبر وذلك بعد أن وجد الطفل نفسه في منزل جديد بعد فقدان والدته .

وتروي له جدته القصة التاريخية للسيدة فاطمة وكيف كانت معاناتها كضحية أولى للإرهاب ترمي بظلالها على القرن الحادي والعشرين .

وعلى الرغم من عدم تجسيد صريح لأي شخصية مقدسة والاعتماد على تأثيرات الكاميرات والإضاءة إلا أن الفيلم واجه موجة من الرفض خاصة من جانب علماء الشيعة الذين اتهموه بضعف الخلفية الدينية ووصف محتوى الفيلم بالتحريضي وطالبوا بوضعه في القائمة السوداء والتحذير من مشاهدته .

كما أشار البعض إلى أن مؤلف الفيلم هو رجل الدين الشيعي ” ياسر الحبيب ” الذي سبق وتم سجنه في الكويت بسبب إهانة الإسلام .

وعلى الجانب الآخر دافع منتج الفيلم ” حسين أشمير ” عن فيلم سيدة الجنة بأن هناك 250 فيلماً عن المسيح و 120 فيلماً عن موسى و 80 فيلماً عن الأنبياء الآخرين و 40 فيلماً عن بوذا و 9 أفلام عن مريم ولا يوجد شيء عن حياة السيدة فاطمة إبنة النبي محمد .

ويتضمن فريق عمل الفيلم : راي فيرون ومارك أنتوني برايتون ودينيس بلاك وأوسكار جارلاند وطريس جارمان وأليكس لانيبيكون وأركان مانتيلا وهانا روز كاتون وأندرو هاريسون .. ومن إخراج جون ستيفنسون .