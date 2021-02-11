اختتمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور إطلالاتها الأنيقة الفخمة في الحلقة الختامية من برنامج أنت مين The Masked Singer، بفستان أنيق من مجموعة Pre-Fall 2020 للبناني زهير مراد.

وقد اختارت سيرين عبد النور الفستان باللون الأزرق الميتاليك بكسرات وحزام بطن مزدوج وفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ، ويصل سعره إلى 6225 دولاراً.

أما عن مجوهراتها، فقد اختارتها من دار أزياء بلغاري Bulgari، فارتدت عقد Serpenti ويصل سعره إلى 283 ألف درهم إماراتي، وسوار من نفس المجموعة يصل سعره إلى 11 ألف و440 يورو، وخاتم من نفس المجموعة أيضاً بـ3 آلاف و680 جنيها استرلينيا.

وكانت قد عرضت أمس الحلقة الأخيرة من ​برنامج the masked singer​ -انت مين؟ وفي ختامه عبّرت ​سيرين عبد النور​ عن سعادتها بهذه التجربة كما عن اشتياقها منذ الآن لزملائها في البرنامج وهم الممثل السوري ​قصي خولي​ والممثل السعودي ​مهند الحمدي​ والممثل المصري ​حسن الرداد​ ولمقدمة البرنامج الإعلامية ​أنابيلا هلال.

وشكرت سيرين عبد النور جمهورها على دعمهم ونشرت عدداً من الصور من البرنامج وأرفقتها بتعليق :”اثناء تصوير انت مين كنت عم ارقص وافرح واضحك من قلبي يمكن لان كنت بحاجة من كتر ما الوضع صار صعب علينا جميعاً. كتير رح اشتاق لزملائي قصي حسن مهند وأنابيلا ولكل فريق العمل، شكراً للفنانين يللي عملو جو بياخد العقل والشكر الاكبر للجمهور العربي المحب”.