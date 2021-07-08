احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد زواجها الـرابع عشر من رجل الأعمال فريد رحمة وذلك عبر حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان سيرين عبد النور قد احتفلت بزفافها في 8-7-2007. وبطريقة رومانسية معبّرة،

ونشرت سيرين عبد النور صورة تجمعها بزوجها فريد رحمة على شاطىء البحر عند الغروب، وهما ممسكان بأيدي بعضهما البعض ويتبادلان نظرات الحب وكأنهما يتبادلان في الوقت نفسه عهود الحب في مناسبة يوم زواجهما،

وعلقت سيرين عبدالنور قائلة: “صاروا 14 سنة.. شريك حياتي وأحلامي كل عيد زواج والرب حامينا وحامي عائلتنا بحبك”.

وغالباً ما تنشر سيرين صوراً مع زوجها ترفقها بتعابير عن الحب الذي يجمع بينهما ففي يوم زواجهما من العام الماضي نشرت صورة لهما معاً وكتبت تعليقاً عليها: “بحبك لتخلص الدني”.

على صعيد آخر، ستطل سيرين عبر منصة شاهد vip ، يوم 15 يوليو مع أولى حلقات مسلسل “دور العمر” وهو من إخراج سعيد الماروق وتأليف ناصر فقيه وبطولة سيرين وعادل كرم والعديد من الفنانين.

وكانت سيرين عبدالنور قد أطلت في العام الماضي في كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Masked Singer، والذي بثّ عبر شاشة MBC مصر.