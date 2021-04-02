اعتبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أن يوم الجمعة العظيمة عند الطوائف المسيحية يترجم أعظم قصة حب، فنشرت صورة كُتب عليها: “أعظم قصة حب… إكليل شوك و 3 مسامير”.

وعلّقت سيرين عبد النور على الصورة بتغريدة قالت فيها “على الصليب مات يسوع وغفر خطايانا، وعلى صليبنا لنمت عن خطايانا… إن المسيح غلب العالم ليس بقوة السلاح ولكن بصليب آلامه وموته، فأصبح الصليب مفتاح الملكوت السماوي للبشر… لنحمل صليبنا حتى نستطيع العبور الى الأمان بسلام ونحيا معه بموته وقيامته”.

على الصليب مات يسوع وغفر خطايانا، وعلى صليبنا لنمت عن خطايانا… إن المسيح غلب العالم ليس بقوة السلاح ولكن بصليب آلامه وموته، فأصبح الصليب مفتاح الملكوت السماوي للبشر … لنحمل صليبنا حتى نستطيع العبور الى الأمان بسلام ونحيا معه بموته وقيامته #الجمعة_العظيمة pic.twitter.com/pKFQgHqlsk — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) April 2, 2021

وكانت سيرين عبد النور قد حرصت على الاحتفال مع زوجها فريد رحمة وولديها بمناسبة عيد أحد الشعانين، والذي وافق يوم الاحد 28 مارس، وشاركت متابعيها على انستغرام مجموعة صور مع زوجها وأبنائها خلال الاحتفال، وذلك عبر حسابتها على انستغرام.

وارفقت سيرين عبد النور الصور بتعليق :”شعنينة مباركة … الله يخلصنا من هالظروف الصعبة يللي عم نمرق فيها جميعاً ونعرف نعيد بفرح ومن دون غصة”.