سيرين عبدالنور: “ما في حرقة قلب اكتر من هيك”.. فيديو

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس في احدى القرى اللبنانية واتى على عشرات الالاف من الامتار المربعة.
وعلقت سيرين عبدالنور على الفيديو قائلة: “يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات “.
وتابعت: “بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك “.
يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات
بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك !!! #المشرف #لبنان #يا_رب pic.twitter.com/3QNtK9t4Vl
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 14, 2019
وكانت قد إشتعلت المناطق اللبنانية بالحرائق أمس، في ظل الطقس الحار والجاف الذي خيّم على البلاد مصحوباً برياح شديدة.
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من قلبي بدعي وبطلب يا رب دخيلك تأمر مياه السماء المباركة تطفي هالنيران الشيطانية الوقحة يا رب ساعد كل العائلات والاطفال ما النا غيرك #المشرف #لبنان #غابات