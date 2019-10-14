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سيرين عبدالنور: “ما في حرقة قلب اكتر من هيك”.. فيديو

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سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس في احدى القرى اللبنانية واتى على عشرات الالاف من الامتار المربعة.

وعلقت سيرين عبدالنور على الفيديو قائلة: “يا رب تحمي لبنان وكل الناس يللي عم تساعد الله يحميكن ويبعد الشر عنكن وعن الاطفال والعائلات “.

وتابعت: “بلدنا الأخضر عم يحترق قدام عيوننا ما في حرقة قلب اكتر من هيك “.

وكانت قد إشتعلت المناطق اللبنانية بالحرائق أمس، في ظل الطقس الحار والجاف الذي خيّم على البلاد مصحوباً برياح شديدة.

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من قلبي بدعي وبطلب يا رب دخيلك تأمر مياه السماء المباركة تطفي هالنيران الشيطانية الوقحة يا رب ساعد كل العائلات والاطفال ما النا غيرك #المشرف #لبنان #غابات

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour) on

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