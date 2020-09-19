نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على الحادث الأليم الذي شهدته منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية بلبنان والذي راح ضحيته فتاة تدعى ” زينب الحسيني ” وتبلغ من العمر 14 عاما .

والتي تعرضت للاعتداء الجنسي من جانب أحد الأشخاص داخل شقة بعد أن قام بتكبيلها ثم قام بقتلها وحرق جثتها ظنا منه بإنه بذلك سينجو من فعلته .

وعلقت سيرين عبد النور على ذلك مطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام على هذا الشخص فكتبت قائلة : ” كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية عايشين متروكين لا قانون بيحاسب ولا من يحزنون ” .

وتابعت : ” اللي صار بزينب الحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا 3 شباب من فترة شو صار فيهن .. صار لازم نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي .. أنا مع الإعدام ” .

كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية

عايشين متروكين لا قانون بحاسب ولا من يحزنون. اللي صار ب #زينب_الحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا ٣ شباب من فترة؟شو صار فيهن؟صار لازم نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي #انا_مع_الإعدام — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) September 19, 2020