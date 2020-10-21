اختلاف كبير وصادم طرأ علي ملامح نجمات العالم العربي من سن المراهقة وصولاً إلى الشهرة التي جعلت منهن نجمات في سماء الفن العربي. أسباب هذا الإختلاف والتغيير حتماً تعود الى عمليات التجميل المختلفة التي كانت كفيلة لجعل كل نجمة بملامح جديدة لا تمت بعمر المراهقة والملامح الطبيعية أي صلة. البعض منهن تتمنى لو تختفي صورها في سن المراهقة وقبل الشهرة، إلا ان أخريات تنشر صور طفولتها ومراهقتها دون أي مشكلة.

ومن بين هؤلاء النجم اللبنانية “سيرين عبد النور” التي كانت وما زالت إحدى جميلات الفن العربي، إلا أن بعد أن تناقل مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بحياة الفنانين، صوره لها من مرحلة المراهقة يرجع تاريخها إلي 28 عاماً، حيث أنها تبلغ حالياً 43 سنه، وأتضح التغيير الكبير في ملامحها رغم أنها أستطاعت أن تحافظ علي جمالها في كلا العمرين .

سيرين عبد النور بصورة نادرة من سن المراهقة

في سياقٍ آخر، كانت سيرين عبد النور قد أطلّت منذ أيام قليلة في “برنامج قعدة رجالة​”، الذي يقدّمه الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ والممثل السوري ​قيس الشيخ نحيب​ والفنان المصري ​خالد سليم​، وتحدثت بعفوية وذكاء عن أمور عديدة، وتم تداول عدد كبير من المقاطع الخاصة من الحلقة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلي الصعيد الفنى، تداولت أنباء حول إستعداد الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ لتجربة جديدة مع قناة الـmtv، وهي عبارة عن مشروع طرح أفكار إجتماعية من مواطن لمواطن، بعيداً عن الغناء والتمثيل، وقامت بتطويرها مع القناة لدقائق قليلة فقط.