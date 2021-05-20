نشر المخرج اللبناني ناصر فقيه صورة جمعته بمواطنته الفنانة سيرين عبد النور من كواليس مسلسل “دور العمر” المرتقب عرضه قريبا.

وعلق ناصر فقيه على الصورة كاتبا: “بلّش العد العكسي” مع هاشتاغ مسلسل “دور العمر” كاشفا عن بدء عرضه قريبا عبر منصة “شاهد vip”.

بدورها علقت سيرين عبد النور على تغريدة فقيه كاتبة: “هيدا مسلسل العمر”.

يذكر أن سيرين عبد النور تلعب بطولة المسلسل الى جانب زميلها عادل كرم وهو من اخراج سعيد الماروق وكتابة ناصر فقيه، وكانت طوال فترة رمضان الماضي مشغولة بهذا العمل الذي يُعد التجربة الاولى لسعيد الماروق على صعيد الدراما التلفزيونية”.