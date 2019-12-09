سيرين عبد النور تبارك لـ تيم حسن على مسلسله الجديد “العميد”

باركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور للممثل السوري تيم حسن على مسلسله الجديد “العميد”.
وجاء ذلك بتعليق كتبته عبد النور على برومو المسلسل الذي نشره حسن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:”شخصية جديدة بنجاح جديد انشالله…. مبروك ابو ورد كل التوفيق يا رب”.
شكرا ياسيرين الله يبارك فيكي ، وكل التوفيق الك بكل شي https://t.co/4rbaPo4hOY
— تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) December 9, 2019
وبدره ردّ حسن على تعليق عبد النور هذا قائلا لها:”شكرا ياسيرين الله يبارك فيكي ، وكل التوفيق الك بكل شي”.
يشار إلى ان المسلسل من تأليف وإخراج باسم السلكا، ومن بطولة تيم حسن، كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة ومعن عبد الحق.