سيرين عبد النور تبارك لـ تيم حسن على مسلسله الجديد “العميد”

باركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ للممثل السوري ​تيم حسن​ على مسلسله الجديد “العميد”.

وجاء ذلك بتعليق كتبته عبد النور على برومو المسلسل الذي نشره حسن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:”شخصية جديدة بنجاح جديد انشالله…. مبروك ابو ورد كل التوفيق يا رب”.

شكرا ياسيرين الله يبارك فيكي ، وكل التوفيق الك بكل شي https://t.co/4rbaPo4hOY — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) December 9, 2019

وبدره ردّ حسن على تعليق عبد النور هذا قائلا لها:”شكرا ياسيرين الله يبارك فيكي ، وكل التوفيق الك بكل شي”.

يشار إلى ان المسلسل من تأليف وإخراج باسم السلكا، ومن بطولة تيم حسن، ​كاريس بشار​، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة ومعن عبد الحق.