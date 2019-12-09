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سيرين عبد النور تبارك لـ تيم حسن على مسلسله الجديد “العميد”

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باركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ للممثل السوري ​تيم حسن​ على مسلسله الجديد “العميد”.
وجاء ذلك بتعليق كتبته عبد النور على برومو المسلسل الذي نشره حسن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:”شخصية جديدة بنجاح جديد انشالله…. مبروك ابو ورد كل التوفيق يا رب”.

وبدره ردّ حسن على تعليق عبد النور هذا قائلا لها:”شكرا ياسيرين الله يبارك فيكي ، وكل التوفيق الك بكل شي”.
يشار إلى ان المسلسل من تأليف وإخراج باسم السلكا، ومن بطولة تيم حسن، ​كاريس بشار​، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة ومعن عبد الحق.

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