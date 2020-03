سيرين عبد النور تتعرض للإهانة من متابعة : ” نفسية زبالة “

كشفت إحدى متابعات الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” على موقع التغريدات ” تويتر ” عن قيام الأخيرة بحظرها بمنعها عن متابعتها عن طريق البلوك .

لتعلق المتابعة على ذلك وتكتب قائلة : ” طبعا المحبة من الله .. يا عيب الشوم عملتلي بلوك .. نفسية زبالة ” .

وقامت الفنانة سيرين عبد النور بنشر تلك التغريدة ونشر البلوك الخاص بالمتابعة وكتبت في تعليقها عليها : ” حبيبتي سارة شو إنك مذوقة ولطيفة وفعلا المحبة من الله ” .

ثم أعادت سيرين نشر تغريدة للفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” تتحدث فيها عن الاحترام وطريقة التعبير عن الرأي بشكل جيد فكتبت: ” كتبت هذا في 15 يونيو وسأعيد النشر مجددا .. أرجوكم الاحترام أمر مهم جدا .. يمكنك أن تعبر عن رأيك أو أن تدافع عني من دون استخدام كلمات غير لائقة .. فإذا أهانني أحد ما أرسل لي صورة النص وشكرا ” .

I wrote this June 15 I will repeat it again plz respect is a major concern … you can say your opinion or defend me without using impolite words and who ever disrespect me take a screen shot and send it to me thx 😊 pic.twitter.com/zrc7bjs6Ph

— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) March 1, 2020