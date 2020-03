سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها

View this post on Instagram

متل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت صلي اغمرو بين ايديي كنت اتخايل كيف رح يكون شكلو بتذكر كتير منيح اول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة. بحبو حب هو واختو ما إلو وصف ولا حدود … صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدني #كريستيانو_رحمة #عيدميلاد #ابني 🙏💙 #سيرين_عبدالنور