سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها

نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على مقطع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا تحتفل من خلالها بعيد ميلاد نجلها والتي تم التقاطها لها برفقته بعد ولادته من داخل المستشفى .

وكتبت سيرين في تعليقها على الصور : ” متل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم .. الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت اصلي اغمرو بين ايديي كنت اتخيل كيف رح يكون شكلو ” .

وتابعت : ” بتذكر كتير منيح أول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة .. بحبو حب هو وأختو ما إلو وصف ولا حدود ” .

وأضافت : ” صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب اعطيه عمر وأيام حلوة وصحة وفرح الدني .. كريستيانو رحمة .. عيد ميلاد إبني .. سيرين عبد النور ” .