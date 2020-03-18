سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها

نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها الشخصي على مقطع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا تحتفل من خلالها بعيد ميلاد نجلها والتي تم التقاطها لها برفقته بعد ولادته من داخل المستشفى .
وكتبت سيرين في تعليقها على الصور : ” متل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم .. الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت اصلي اغمرو بين ايديي كنت اتخيل كيف رح يكون شكلو ” .
وتابعت : ” بتذكر كتير منيح أول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة .. بحبو حب هو وأختو ما إلو وصف ولا حدود ” .
وأضافت : ” صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب اعطيه عمر وأيام حلوة وصحة وفرح الدني .. كريستيانو رحمة .. عيد ميلاد إبني .. سيرين عبد النور ” .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
متل اليوم الله عطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل نطرتو كتير وكنت صلي اغمرو بين ايديي كنت اتخايل كيف رح يكون شكلو بتذكر كتير منيح اول نظرة منو وأول ضحكة وأول غمرة. بحبو حب هو واختو ما إلو وصف ولا حدود … صارو سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدني #كريستيانو_رحمة #عيدميلاد #ابني 🙏💙 #سيرين_عبدالنور