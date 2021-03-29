حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالاحتفال مع زوجها فريد رحمة وولديها بمناسبة عيد أحد الشعانين، والذي وافق يوم أمس الاحد 28 مارس، وشاركت متابعيها على اسنتغرام مجموعة صور مع زوجها وأبنائها خلال الاحتفال، وذلك عبر حسابتها على انستغرام.

وارفقت سيرين عبد النور الصور بتعليق :”شعنينة مباركة … الله يخلصنا من هالظروف الصعبة يللي عم نمرق فيها جميعاً ونعرف نعيد بفرح ومن دون غصة”.

كما نشرت سيرين عبد النور صور اخرى لنجليها تاليا وكريستيانو وعلقت كاتبة: “شوفو الضحكة من القلب بتخليك تبتسم غصب عنك”.

وأحد الشعانين أو عيد الشعنينة عند المسيحين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم. في الأردن ولبنان و فلسطين وسوريا والعراق.

يعتبر أحد الشعانين مناسبة خاصة وعائلية، في هذا اليوم، يُحضر الأطفال الكنيسة مع فروع من أشجار الزيتون والنخيل، وبعد القداس تقام مواكب ترافقها فرق الكشافة، ويتخلل هذا اليوم احتفالات اجتماعية واجتماعات عائلية.