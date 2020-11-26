شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وفي تفاصيل الصورة ظهرت سيرين بإطلالة لافتة وهي ترتدي قميص شفاف باللون الأسود وبنطلون لامع باللون الأسود، وإعتمدت بدورها ماكياج قوي غامق بأحمر شفاه خفيف، وتسريحة شعر ناعمة، ولم تتكلف بدورها في إرتداء الأكسسوارات، كما وإعتمدت في إطلالتها أسلوب غير تقليدي وجذاب.

لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أرسلوا لها بالتعليقات قلوب معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بإطلالتها الجريئة والمميزة.



