سيرين عبد النور ترقص بحب ودلع مع زوجها وتحتفل بميلادها .. وقالب الحلوى مفاجأة

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور مع اصدقائها في منزلها بمناسبة يوم ميلادها 43، وحرصت على نقل الاجواء عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وكانت على طبيعتها ومن دون مكياج وفي غاية السعادة وتلقت مئات المعايدات ورسائل التهنة والحب.

ونشرت ايضا مقاطع فيديو من احتفالها بميلادها مع زوجها فريد رحمة وكانت في كامل جمالها واناقتها وراحت ترقص وتتمايل بحب ودلع معه على انغام اغنية “شو حلو”، ونال المقطع اعجاب الالاف من محبيها.



وحرصت النجمة اللبنانية على شكر محبيها وجمهورها من خبال تغريدة على موقع توبتر كتبت فيها “ما في أجمل من محبة الناس ومعايداتهن وطاقتهن الحلوة بشكر الله على محبتكن وشكراً على الهاشتاغ happy birthdaycyrine”.

وحرص عدد من النجوم على تهنئتها وفي مقدمتهم الفنانة الاماراتية أحلام التي كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”: “سيرين كل عام وأنتِ نجمة مضواية، كل عام وأنتِ ديڤا الفن وبهجته، أنا بحبببك وكتيييير كل عام وأنتِ علم”.

كذلك وجّه الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ التهنئة لها وكتب: “بتمنالك العمر كلّو عمر مليان وهَني عقبال الميّة سنة وتضلّك نجمة، إخت وصديقة”.

بدورها ردّت سيرين عليه قائلة: “شو حلوة المعايدة منك يا وائل الصديق والأخ يللي قيمتو عندي كبيرة الله يحميك”.



وكتبت الفنانة نادين نسيب نجيم: “عيد ميلاد سعيد أتمنى لك المزيد من النجاح والسعادة والصحة الله يبارك لك ولعائلتك”.، فردت سيرين: “حبيبتي نادين والله يوفقك ويحميكي وناطرينك بنجاح كبير برمضان باذن الله”.





