أعلنت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن إصابة إبنها ” كريستيانو ” بحمى التيفويد .

فنشرت مقطع فيديو قصير ظهرت به برفقة إبنها وكتبت سيرين عبد النور في تعليقها عليه : ” بليز انتبهوا على ولادكن اليوم طلع ابني معه شيء اسمه تيفويد ” .

وتابعت متحدثة عن أعراض المرض : ” تنتج عن الإصابة بالحمى التيفودية عن بكتيريا السلمونيلا التيفودية .. الأعراض هي حمى شديدة، صداع، إمساك أو إسهال ” .

كما كشفت سيرين عبد النور في مقطع فيديو آخر نشرته عبر حسابها على موقع تويتر عن معاناتها من عدم قدرتها على توفير الدواء اللازم لعلاج إبنها بعد بحث طويل عنه .

فظهرت في المقطه وهي تحضر الطعام لعائلتها من دون كهرباء وكتبت : ” الله لا يوفقكن من نص قلبي عم بدعي عليكن هيدا غير إنو برمت الصيدليات كلها بلبنان تلاقي إبر Antibiotic لابني ويا ريت لقيت ” .

وأضافت سيرين : ” وغير الخوف والتوتر يللي عايشينو يومياً وانتو ما بتعرفو غير تستنكروا وتحطوا الحق على الثاني يا ويلكن من الله .. لبنان ينهار .. لبنان إلى العتمة ” .

الله لا يوفقكن من نص قلبي عم بدعي عليكن هيدا غير انو برمت الصيدليات كلها بلبنان تلاقي ابر Antibiotic لابني ويا ريت لقيت!! وغير الخوف والتوتر يللي عايشينو يومياً وانتو ما بتعرفو غير تستنكرو وتحطو الحق على الثاني يا ويلكن من الله #لبنان_ينهار #لبنان_الى_العتمة #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/GFUNkVTScp — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) July 23, 2021