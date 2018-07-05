سيرين عبد النور لزوجها.. احبك للأبد

وجهت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ رسالة رومانسية لزوجها السيد وديع رحمة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الجتماعي صورة لهما، وعلقت عليها بكثير من كلمات الحب والرومانسية، وجاء تعليقها على الشكل التالي:

“زوجي جعلني أضحك.. مسح دموعي، عانقني بشدّة راقبني أنجح، رآني أفشل بقي لي قويًّا وذلك جعلني أقوى وأقوى احبك للأبد”.

وانهالت التعليقات من قبل متابعي عبد النور على الصورة حيث تمنوا التوفيق لها بحياة الزوجية والعائلية.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الدرامية مسلسل “قناديل العشاق”، تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين سبيعي.