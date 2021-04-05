تناقل أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث ظهرت فيها مع شقيقها في مرة نادرة… وأطلق هذا موجة من التعليقات، ففيما رأى بعض الناشطين أن الشبه بينهما كبير جداً، أشار آخرون إلى أن سيرين أكثر جمالاً من أخيها.

يُشار إلى أن سيرين كانت قد فاجأت متابعيها بإعلان خضوعها لعملية جراحية في عينيها، وأشارت إلى أنها تضع لهذا السبب النظّارات الشمسية.

ويُذكر أنها نشرت لاحقاً مجموعة من الصور الخاصة بعائلتها وقد ظهرت فيها في الشارع من دون تطبيق المكياج على عينيها. كذلك لفتت ابنتها تاليا الأنظار حيث بدت بملابسها شابة صغيرة وأنيقة. وأثار طفلها كريستيانو الاهتمام مجدداً بحركاته العفوية ووسامته وأناقته.

ولاحظ متابعو سيرين الشبه الكبير بينها وبين طفلها. كما حرصت على التغزّل بجمال ابنها وعلّقت على الصور قائلةً: “شوفوا الضحكة من القلب بتخليك تبتسم غصب عنك”.