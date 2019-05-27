سيسك فابريغاس يكشف عن غيرته من قصي خولي.. والسبب!

عبّر لاعب كرة القدم العالمي وفريق موناكو الإسباني ​سيسك فابريغاس​ أنه يغار من الممثل السوري ​قصي خولي​.

وفي التفاصيل فقد نشر فابريغاس عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بقصي خولي في إحدى المناسبات واشار في تعليقه على الصورة ان يغار منه لأنه خطف منه إهتمام زوجته اللبنانية ​دانييلا سمعان​ التي تتابع مسلسل “خمسة ونص” الذي من بطولة خولي.



فابريغاس كتب في تعليقه التالي: “مع قصي خولي الممثل رقم واحد في الوطن العربي بالنسبة إلى حبيبتي دانييلا، في أجمل مسلسل عربي “خمسة ونص” وكل التوفيق له، وإن شاء الله يخلص العمل بسرعة لحتى مرتي ترجع تعطيني شوية من اهتمامها المتعود عليه”.



دانييلا سمعان بدورها كانت قد نشرت صورة تجمعها بخولي وعلقت عليها بالتالي: “من دواعي سروري أن ألتقي بقصي خولي، موهبة رائعة وروح نقية، فخورة برؤية مثل هذه الشخصيات في التلفزيون، حظاً موفقاً الآن ودائماً”.