شائعة غريبة تطارد صلاح السعدني.. ما علاقته باللاعب محمد صلاح؟

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة غريبة تزعم أن صلاح السعدني هو والد لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح حيث تداولوا صورة لهما، وعليها تعليق يقول: “عايش بقالي كتير وأول مرة أعرف إن صلاح السعدني والد محمد صلاح”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> احب اقولك انك مش عايش يا نجم 😂😂 النيزك يا رب 🙏 A post shared by Ahmed L Saadany (@ahmedlsaadany) on Sep 22, 2018 at 3:51am PDT

ورغم أنها شائعة غريبة واستقبلها الكثير بسخرية، لكن أحمد السعدني نجل صلاح السعدني لم يصمت، وإنما رد على أحد مروجيها وسخر منه قائلا: “أحب أقولك ان مش عايش.. النيزك يارب”.