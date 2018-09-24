شائعة غريبة تطارد صلاح السعدني.. ما علاقته باللاعب محمد صلاح؟

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة غريبة تزعم أن صلاح السعدني هو والد لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح حيث تداولوا صورة لهما، وعليها تعليق يقول: “عايش بقالي كتير وأول مرة أعرف إن صلاح السعدني والد محمد صلاح”.
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ورغم أنها شائعة غريبة واستقبلها الكثير بسخرية، لكن أحمد السعدني نجل صلاح السعدني لم يصمت، وإنما رد على أحد مروجيها وسخر منه قائلا: “أحب أقولك ان مش عايش.. النيزك يارب”.