الصفحة الرئيسية فن شائعة غريبة تطارد صلاح السعدني.. ما علاقته باللاعب محمد صلاح؟

شائعة غريبة تطارد صلاح السعدني.. ما علاقته باللاعب محمد صلاح؟

بواسطة -
0 136
صلاح السعدني- محمد صلاح

شائعة غريبة تطارد صلاح السعدني.. ما علاقته باللاعب محمد صلاح؟

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة غريبة تزعم أن صلاح السعدني هو والد لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح حيث تداولوا صورة لهما، وعليها تعليق يقول: “عايش بقالي كتير وأول مرة أعرف إن صلاح السعدني والد محمد صلاح”.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

احب اقولك انك مش عايش يا نجم 😂😂 النيزك يا رب 🙏

A post shared by Ahmed L Saadany (@ahmedlsaadany) on

ورغم أنها شائعة غريبة واستقبلها الكثير بسخرية، لكن أحمد السعدني نجل صلاح السعدني لم يصمت، وإنما رد على أحد مروجيها وسخر منه قائلا: “أحب أقولك ان مش عايش.. النيزك يارب”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.