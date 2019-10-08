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شابة تغازل زوج فرح الهادي :عقيل في منك نسخ بالسوق.. ورد فعل عنيف للأخيرة

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farah_alhady akeel alraeisii

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي كشف عن غيرتها المشتعلة على ” الرئيسي ” بشكل تلقائي عندما عبرت فتاة عن إعجابها به .

وأظهر المقطع الذي صورته نفس الفتاة أثناء تواجدهما في كواليس إحدى جلسات التصوير دون أن ينتبها ، إذ اقتربت من “الرئيسي ” وقالت له : ” والله في أكيت؟ عقيل في منك نسخ بالسوق ” .
وقامت النجمه الكويتية بدفع زوجها بشكل تلقائي بسبب شعورها بالغيرة ، فيما ابتعد الزوج خجلاً عندما اكتشف أنه تم تصوير الموقف لترد الشابة : “الله يخليه لك يا رب”.
وكان الثنائي قد أشعلا مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، بعد ظهورهما بملابس النوم مما عرضهما لانتقاد حاد .

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