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شابة عراقية نسخة طبق الأصل عن أحلام.. شاهدوا الشبه بينهما!

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ahlam alshamsiii 0121

أحلام

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً أحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين الذين وقعوا في حيرة، حول ما إذا كانت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ هي المرأة الموجودة في الصور، أم إمراة أخرى تشبهها.

بعض المتابعين، أكدوا أنها أحلام وقد خضعت لعملية تجميل في الأنف، وآخرون أشاروا أنها ليست أحلام بل إمراة تحوّلت بواسطة الماكياج إلى شبيهتها، إلى أن تبيّن أنها خبيرة التجميل العراقية ​هند الجابر​ التي تستطيع من خلال الماكياج، أن تتحول إلى شبيهة بالمشاهير.

يُذكر أن أحلام كانت قد إعتذرت عن إستلام جائزتها في حفل الـBAMA العالمية، بسبب تضامنها مع ضحايا حرائق كاليفورنيا.

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